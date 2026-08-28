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上海商銀財報／上半年EPS達2.08元年增29% 資產品質優化

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀。 圖／上海商銀提供
上海商銀。 圖／上海商銀提供

上海商業儲蓄銀行（5876）28日公告2026年第2季合併財務報告，1-6月累計合併利息淨收益 183.53 億元，累計合併淨收益達 274.29 億元；合併稅前淨利達 150.76 億元，累計本期淨利為 127.08 億元。其中，歸屬於母公司業主稅後淨利為 101.65 億元，累積每股盈餘（EPS）達2.08元，較去年同期成長29.19%，展現營運韌性與穩健獲利動能。

業務量能方面，上海商銀表示，上半年展現了卓越的結構調整成效，截至6月底，整體放款餘額較去年底穩健成長，整體存款餘額亦較去年底增長。經營團隊積極落實存款結構優化策略，透過提高活期存款、逐步降低大額定存占比，使整體利息費用支出下降，確保核心淨利差穩定。

在合併資產負債與流動性管理上，上半年存放比維持在約60%的健康區間，截至6月底期末總資產達 2.52 兆元，期末歸屬於母公司業主之權益達 2,141.11 億元，每股淨值 44.14 元，顯示該行在資金運用上兼顧了流動性安全與資金效益。

受到整體市場競爭及去年高基期影響，上海商銀上半年合併淨利息收入較去年同期微幅減少0.7%。然而，隨著存放款結構優化效益顯現，核心營收動能已重回穩健增長軌道。

值得市場關注的是，上海商銀今年在風險控管與資產品質優化上成效顯現，得益於資產素質大幅提升及對授信風險的精準把關，上半年合併呆帳費用較去年同期顯著減少約52億元，這也是推升上半年整體獲利表現的關鍵因素之一。在非利息收入方面，該行整體財管及財金多元業務持續增長，另外，今年上半年香港子行處分香港西環不動產之收益較去年同期減少約新台幣8億元，惟此項非經常性收入的變動，已被核心利息收入的回升及呆帳費用的大幅縮減完全吸收，更加凸顯該行經常性核心業務的獲利含金量。

展望下半年，上海商銀強調將秉持「傳承永續、智能創新」策略主軸，在維持良好資產品質的前提下，持續優化外幣及台幣存放結構，強化數位金融轉型與AI 應用範疇，推動財管及財金多元業務，為股東及客戶創造更長遠的價值。

上海商銀 財報 EPS

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