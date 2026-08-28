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瀚荃獲利／自結7月EPS為0.81元
瀚荃（8103）28日公告7月稅後純益6,400萬元，年增93.04%，7月每股稅後純益（EPS）為0.81元，年增125%。
瀚荃第2季稅後純益1.23億元，季增36.20%、年增217.29%、每股稅後純益（EPS）1.58 元，創同期新高；上半年稅後純益2.14 億元，年增101.25%，每股純益2.75元。
瀚荃在AI電源相關產品占營收比重逐年提升，2023至2025年僅個位數，約3到5％，2025年首度站上雙位數達18％，今年上半年已經達24％，躍居單一最大營收來源，該項產品的毛利率達40％以上，今年前七個月該類營收年增83％，與網通、工業電子產品，均為提升毛利率的主力產品。
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