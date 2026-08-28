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台虹獲利／7月自結淨利年增27% EPS 0.27元、股價創高後震盪

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

軟性銅箔基板廠台虹（8039）28日公布7月自結數，單月稅後純益7,159萬元，年增27%，每股純益0.27元，單月獲利已接近第2季的三成。儘管營收較去年同期下滑，獲利仍維持雙位數成長，產品組合調整效益持續浮現。

台虹7月營收8.47億元，年減6%；歸屬母公司淨利7,159萬元，年增27%，每股稅後純益0.27元。

台虹第2季獲利2.4億元、年增634%，每股純益0.91元。從第2季到7月，台虹營收成長雖不突出，但獲利改善幅度明顯高於營收。

展望後市，台虹今年新產品則聚焦細線路高階軟板材料、PTFE高速銅箔基板及半導體封裝材料，其中半導體材料已推進工程驗證，後續能否通過客戶認證並放量，將是下一階段營運重點。

股價方面，台虹本周連拉三根漲停，28日早盤再衝上364元新天價；終場收在343.5元，8月單月大漲約98%，股價幾乎翻倍。

EPS 台虹 營收

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