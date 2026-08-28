華星光法說會／AI伺服器帶動光收發模組需求 下半年業績將大幅成長

華星光（4979）於法說會上表示，AI伺服器規模持續擴張，帶動光收發模組需求大幅提升，800G模組從去年預估的3,500萬支，今年已翻倍至7,000萬支；1.6T則預計今年需求1,500萬支，明年則將達6,000萬支，成長幅度遠超預期。下半年在DCI新品推出以及既有產品維持成長的雙重挹注下，業績將會較上半年大幅成長。

針對日前討論十分劇烈的NPO及CPO發展情形，華星光表示，目前預計2027年-2029年，NPO確實會是主要出貨架構，主因為CPO良率仍不足，同時還有維修困難的特性，而NPO能夠做到接近CPO的電耗及密度，同時還具備可插拔性，因此將會成為首要過渡方案。預計直到2030年，CPO才有望成為市場主流規格。

至於公司兩大業務主軸之一的DCI市場，目前來看今年主流仍是以400G ZR為主，800G ZR小幅度放亮，明年開始大量成長。華星光今年已開始批量生產800G產品，並指出明年的需求比原先預期的還高，訂單方面沒有任何疑慮，瓶頸仍是在產能上。公司認為，明年800G 產品的爆發力將相對較強。