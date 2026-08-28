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國泰金法說會／上半年調整後 EPS 11.04元 李長庚：股利配發會更好

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。聯合報系資料照
國泰金控總經理李長庚。聯合報系資料照

國泰金控（2882）28日召開2026年第2季線上法人說明會，受惠於各子公司核心業務動能強健，國泰金控上半年稅後純益達765億元，年增66.67%，每股盈餘（EPS）為4.95元；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達1,659億元，已超越去年全年水準並創歷史新高，調整後EPS達11.04元。總經理李長庚針對股利政策正面回應表示，股利發放會比過去好。

國泰金控今年上半年在獲利挹注及OCI資產與負債評價顯著上升帶動下，金控整體淨值達1.13兆元，創歷史新高。在股利政策與配發量能方面，李長庚指出，保險局今年對壽險業股利發放建立了明確規範，讓未來股利預估更清楚，今年股利發放狀況會比2021年樂觀很多，相信今年的現金股利發放會比過去好。

國泰金控財務長陳晏如指出，配發基礎主要以損益表稅後淨利加計FVOCI股票處分利益，以調整後的EPS為依據。雖然7月台股有所修正，但國泰金7月獲利表現依舊良好，累計前七月稅後淨利加計資本利得後，對保留盈餘影響數已達1,870億元，配發量能相當充足。

針對主管機關對壽險業盈餘上繳的分級審查，陳晏如說明，國壽接軌後在業務推動與資本狀況皆呈現正向，對國泰人壽盈餘上繳展望持樂觀態度。回顧公司過去三年平均配發率為53%、過去十年平均為46%，雖然2021年獲利創高時配發率近35%，但當時處於接軌前；如今接軌後，配發率維持在30%以上展望相對樂觀正向。

陳晏如說，在獲利基期拉高、調整後EPS較大的情況下，配發率評估會偏向審慎，但公司股利政策維持一致性，將綜合考量子公司營運成長、資本市場現況及同業殖利率水準，提報具競爭力的股利方案給董事會。

回顧國泰金控各子公司上半年營運成果同步繳出亮眼成績，國泰人壽上半年稅後純益462億元，年增143.16%，若加計FVOCI股票處分利益，對保留盈餘影響數達1,313億元，超越去年全年水準並創歷史新高；新契約CSM（合約服務邊際）達539億元，累計CSM餘額達5,470億元，較年初增加351億元或6.9%。

同時，受股市上揚及台幣利率上升帶動台幣負債評價利益影響，國壽OCI資產負債評價較年初大增3,281億元，推升淨值達9,587億元創歷史新高，淨值比為11.8%、調整後淨值比達17.1%；負債利息成本降至2.13%，避險前經常性收益率為3.47%，維持穩定正利差。

國泰世華銀行上半年稅後純益270億元續創同期新高，年增15%。存、放款動能強健帶動淨利息收入年增14%，受惠財富管理強勁動能，淨手續費收入年成長11%，資產品質維持良好。

國泰證券上半年稅後純益44億元，年成長144.44%，經紀市占率與複委託成交量持續提升；國泰產險上半年稅後純益24億元，創歷史同期新高，簽單保費市占率達13.2%，自留綜合率較去年同期下滑；國泰投信上半年稅後純益17億元，年增30.77%，總資產管理規模（AUM）達3.6兆元、全權委託資產規模達1.7兆元，續居業界龍頭。

國泰金 長庚 EPS

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