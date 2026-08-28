華星光法說會／獲利持續成長 上半年EPS 2.91元

台股28日開高走強，資金也回頭擁抱封裝測試族群，京元電（2449）盤中漲勢最為突出，力成（6239）、日月光投控（3711）同步走揚。AI晶片不只要拚先進製程，封得進去、測得夠快也愈來愈重要，封測廠從過去的後段配角，逐漸站到市場聚光燈下。

2026-08-28 10:43