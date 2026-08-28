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華星光法說會／獲利持續成長 上半年EPS 2.91元
光通訊大廠華星光（4979）28日舉辦法說會，上半年累計營收24.82億元，年增15.2%，創歷史同期新高；稅後淨利4.14億元，年增34.4%，每股純益2.91元。由於新產品進入量產備料階段，因此至今年6月底存貨為6.6億元，較去年增加2.4億元。
華星光第2季毛利2.89億元，年增53.7%，毛利率22.44%，較第1季略減，主要是受財稅認列時間影響，將會在第3季進行認列。若是以半年為周期來看，公司目前無論是營收還獲利，皆維持穩定成長趨勢。
公司指出，調研機構LightCounting今年已三度上修光收發模組以及CPO/NPO市場需求，2031年底的預測值從520億元一路上修至800億美元，成長空間相當顯著。為滿足市場需求，華星光將會持續擴充產能，並帶動營運向上成長。
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