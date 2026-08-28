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本季營收續創新高可期 法人調高奇鋐獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

奇鋐（3017）隨AWS Trainium氣冷產品出貨轉順及輝達（NVIDIA）Vera Rubin 相關零組件挹注，第3季營運可望續創新高，法人基於AI液冷應用擴散至ASIC，及多項AI伺服器專案量產能見度提升，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，奇鋐第3季AI伺服器散熱需求維持強勁，除ASIC產品受惠AWS Trainium氣冷散熱零組件出貨轉順，相關機殼產品開始貢獻外，GPU方面，Vera Rubin水冷板、分歧管等零組件預計自9月起陸續交付板端客戶。

考量水冷零組件出貨至整機櫃量產仍有時間差，Vera Rubin及ASIC水冷產品較為明顯營收貢獻時間點將落在第4季，法人評估，奇鋐第3季營運將逐月增溫，略為下修營收預估值，但毛利率及獲利拜水冷產品良率與生產效率改善效益，可望優於原先預期。

隨新世代AI平台導入加速，2027年GPU與ASIC需求將同步進入放量階段。法人表示，GPU平台方面，Vera Rubin系列自2026年底開始貢獻奇鋐營收後，預期2027 年上半年拉貨規模將持續擴大，且既有平台需求仍將延續。

除輝達平台，超微新世代平台將自2026年第4季逐步放量，散熱零組件與機殼產品同步貢獻，進一步支撐GPU散熱需求。

ASIC方面，Trainium與TPU出貨量持續增加，且水冷滲透率穩步提升，下半年再隨AWS下一代平台導入，帶動奇鋐ASIC營收規模持續擴大。

因應客戶強勁需求，奇鋐持續擴充分歧管、Rack Manifold及機殼等相關產能，隨新產能陸續開出，加上GPU新平台放量、超微加入貢獻，及ASIC需求持續擴張帶動，法人上調奇鋐2027年獲利預估值。

奇鋐 法人 營收

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