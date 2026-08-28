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世芯業績進入新的成長階段 盤中收復4,000元關卡

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）28日盤中股價表現勇猛，漲逾半根停板，並收復4,000元整數關卡。該公司受惠於大客戶3奈米製程AI晶片量產出貨，預期接下來業績將呈現強勁增長態勢。

世芯董事長暨總經理沈翔霖先前在法說會中表示，本季開始將進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現還將持續提升。

世芯承接北美CSP大客戶3奈米製程AI加速器案日前已量產，並預計本季將會持續放量，目前觀察到相關需求比之前預期要來得好。值得注意的是，雖然不會改變對此3奈米製程專案今年的貢獻度預測，但世芯提到有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。

沈翔霖強調，這將不會只是單一季度或一年的成長，基於已到位的案件，以及大客戶下一世代的案件繼續進行，預計今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期將至少延續三到四年。

在毛利率走勢方面，隨著案件量產出貨，量產相關業績占比提高，世芯不諱言，毛利率從首季約五成，於第2季降至三成多，估計第3季與第4季毛利率大概會落在二成多水準，今年全年毛利率大約在20%低到中段（21%至26%）之間。

除了前述CSP客戶案件外，世芯來自中國大陸車廠客戶的ADAS晶片案件需求持續強勁，是公司目前第二大業績項目，且已獲得後續兩代產品案件訂單。另外，該公司還有兩項整合CPU案件量產中，且近幾個月的需求顯著增加，推估應是受惠於全球CPU供應短缺的情況。

世芯 業績 營收

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