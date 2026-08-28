茂綸下半年展望樂觀 惟盤中股價重挫

通路商茂綸（6227）於27日召開法說會，該公司今年累計前七月業績明顯增長，並對於下半年營運前景保持審慎樂觀態度。不過其今日盤中重挫，跌逾半根停板。

茂綸去年業績創新高，達174.89億元，而今年累計前七月合併營收已達151.74億元，年增37.4％，上半年淨利5.35億元，年增3.36倍，每股純益為6.84元。法人認為，該公司下半年營收表現有機會小幅優於上半年，今年整體業績有望挑戰歷史新高。

茂綸指出，該公司近年積極由傳統電子零組件代理商，轉型為全方位解決方案提供者，目前已穩健構築半導體、軟體、系統整合、資訊安全等四大成長支柱，軟硬整合業務占比持續拉升，帶動毛利率向上。

受惠於全球生成式AI基礎設施與雲端服務需求強勁，茂綸提到，除了核心運算架構外，該公司在AI資料中心及高效能記憶體應用領域的效益全面爆發。市場對高頻寬、低延遲傳輸與大規模資料儲存需求急遽攀升，帶動高階記憶體解決方案及資料中心週邊關鍵零組件出貨動能齊揚。

展望下半年及未來營運，茂綸強調，將持續發揮四大引擎的整合優勢，深化與全球一線大廠的技術合作，拓展高附加價值的AI資料中心、高速傳輸及企業軟硬體整合專案，並對整體營運前景維持審慎樂觀看法。