南俊喜迎輝達大單 盤中鎖漲停

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）獲輝達（NVIDIA）Vera Rubin大單，8月開始出貨，帶動28日股價開盤即鎖漲停，受到大盤下挫影響，盤中打開之後再度鎖漲停價682元，成交量放大到4,000多張。

南俊國際之前指出，第2季是營運低點，下半年重返成長軌道，輝達新一代Vera Rubin伺服器滑軌8月開始出貨，ASIC T3伺服器滑軌9月出貨，隨著高單價的人工智慧（AI）產品出貨擴大，將帶動毛利率同步提升，並將帶動明年營運持續成長。

南俊國際說，先前輝達GB系列因新產品導入與認證進度落後同業，以及通用伺服器因零組件缺料，導致第2季出貨與市占率受限，但新世代Vera Rubin系列滑軌開發時程已全面跟上，預計於8月啟動少量出貨並在9月放量交付給一線雲端服務供應商（CSP），隨著高階AI伺服器滑軌出貨比重拉升，將進一步帶動平均銷售單價（ASP）與毛利率向上成長。

南俊預估，Vera Rubin終端客戶的家數，將較輝達GB系列增加三到四家，同時，通用伺服器缺料狀況已經緩解，出貨量可望跟著提升。