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AI晶片愈做愈大、封測身價跟著漲！京元電領軍 力成、日月光齊揚

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股28日開高走強，資金也回頭擁抱封裝測試族群，京元電（2449）盤中漲勢最為突出，力成（6239）、日月光投控（3711）同步走揚。AI晶片不只要拚先進製程，封得進去、測得夠快也愈來愈重要，封測廠從過去的後段配角，逐漸站到市場聚光燈下。

京元電今日下午將召開法說會，市場提前卡位AI晶片測試需求、產能擴充及後續接單展望。公司第2季稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，寫下五季最佳及同期新高，每股純益2.04元；上半年毛利率也升至39.6%，顯示高階測試需求已實際反映在獲利能力上。

力成日前首度對外公開竹科P11面板級先進封裝產線。董事長蔡篤恭表示，P11廠投入約500億元，可提供大型AI晶片從重布線、晶片貼合到後段封裝的一站式服務，目前產能已被客戶包下；自主開發的PiFO面板級封裝技術也獲博通、超微採用，預計2027年進入放量階段。

封測龍頭日月光今年已再度將資本支出由85億美元提高至105億美元，增加的20億美元將分別投入廠房及設備，重點放在LEAP先進封裝、主流封裝及測試產能。日月光同時推進2.5D／3D封裝、面板級封裝及高階測試布局，楠梓科技第三園區也斥資178億元擴建，預計2028年第2季完工。

封測廠之所以愈來愈敢花錢，背後是AI晶片的尺寸、功耗與複雜度同步提高。晶片做出來只是第一關，後續還要整合GPU、ASIC與高頻寬記憶體，測試時間、散熱及良率要求也跟著拉高，讓先進封裝與高階測試不再只是製程尾端的工作，而是直接決定AI晶片能否順利量產。

下周登場的SEMICON Taiwan 2026也將延續這條主線。展會自8月31日起展開系列論壇，9月2日至4日在南港展覽館登場，今年「封裝技術概念區」更首度新增小晶片專區。環球晶（6488）董事長徐秀蘭日前便指出，近一、兩年半導體產業已出現明顯變化，先進封裝快速崛起，也讓材料種類、特性及應用大幅擴張；封裝在整條半導體供應鏈中的位置，早已和過去不同。

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