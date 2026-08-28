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CCL大廠台光電除息25元 上漲140元完成填息
銅箔基板CCL步入傳統旺季，大廠台光電（2383）28日除息25元上漲140元順利完成填息盤中最高來到5,615元。CCL業者與設備商觀察，PTFE（聚四氟乙烯）材料要商用化至少還要三年以上，短期CCL不至於出現被取代的情況，且PTFE後續商用化預期是一個選項將和既有方案並存，多種選項探索主要是客戶群的規模生產與成本考量。
台光電日前說明，在高速材料領域，自2017年切入市場後，於2023年即躍居全球第一，並於2024及2025年持續維持領先地位，市占率已達38.6%，且預期在未來幾年市占率將逐年攀升。
在以上兩大PCB市場全球市占登頂後，Prismark於2026年7月發布台光電2025年營收已躍升為全球整體CCL產業第一名，較2024年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。
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