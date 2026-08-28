新應材小金雞昱鐳應材登錄興櫃 股價大漲超過120%

新應材（4749）小金雞昱鐳應材（7932）28日以每股參考價168元登錄興櫃，股價首日表現亮麗，盤中大漲超過120%，成交量近2,700張。昱鐳應材核心產品為高階銅箔基板（CCL）精密化學材料，已順利導入國內指標性CCL大廠。

昱鐳應材董事長詹文雄表示，高階CCL精密化學材料為昱鐳應材營收主力，2025年度營收占比94.11%，主要產品包括改質聚苯醚樹脂、特用交聯劑及環保型低介電阻燃劑，可提升銅箔基板機械特性、耐熱性與電性，滿足高頻高速傳輸需求；其他特用化學材料占比5.89%，涵蓋航太、半導體特化材料及OLED精密化學材料等應用。

詹文雄表示，AI伺服器帶動PCB與CCL規格快速升級，OAM/UBB主板層數由傳統伺服器10至12層，提升至20至30層以上，並導入Ultra Low Loss（M7）甚至Extreme Low Loss（M8/M9）等級材料。昱鐳應材M7樹脂已切入相關供應鏈，目前已量產。

昱鐳應材指出，除了持續開發AI伺服器與低軌衛星所需高階CCL樹脂材料，也投入先進封裝材料開發，航太領域方面，已成功研發用於火箭與高空飛行載具的燃速觸媒，搶攻高門檻特化材料市場。

昱鐳應材今一度大漲至420元，隨後回落至400元以上，盤中大漲近130%，於380元附近震盪；新應材與雅德材料為昱鐳應材主要股東，不過新應材股價並未一同反應，盤中小跌。