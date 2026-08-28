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第一金推多重資產基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投資人追逐AI大多頭行情的同時，也面臨資金高度集中在科技股、政經動盪加劇資產波動度、短期不理性干擾長線收益三大隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，協助投資人建立兼具成長與收益的穩健投資。

第一金全球動態入息多重資產基金結合歐洲M&G Investments海外投資顧問，靈活跨足股票、債券、Reits等另類資產及衍生性金融商品等投資工具。

雖經歷7月半導體急跌，美銀美林8月調查仍顯示，逾五成受訪者仍將「作多半導體」列為全球最擁擠交易，市場AI泡沫化的尾部風險擔憂仍高。第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎分析，AI科技龐大投資金額引發泡沫化疑慮，加上獲利賣壓、科技股去槓桿及評價修正，科技板塊頻繁出現暴漲暴跌現象，此時正需要透過多元資產配置，降低單一主題風險，並強化抗震能力。

蔡東穎指出，以過去十年統計為例，投資人若能將多重資產搭配科技成長主題投資，更能發揮「降波動、增效率」的優勢。Bloomberg資料顯示，採用「50%科技+50%多重資產」的配置組合，過去十年年化標準差僅13.3%，遠低於純科技配置的23%，波動度有效降低；報酬風險比更由純科技的1.08升至1.27，投資效率大幅提升。

第一金全球動態入息多重資產基金採用DNA+投資策略，結合動態調整（Dynamic）、逆向思維（Non conformist）、主動攻防（Active）等三面向，進行跨資產評價；更加入海外投資顧問M&G Investments管理經驗，運用該團隊發展超過30年的「事件（Episode）」投資策略，精準衡量資產價格與基本面價值的偏離程度，在市場恐慌時危機入市，市場過熱時逢高調節，掌握超額報酬投資機會。

基金 第一金 投信

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