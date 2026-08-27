第一金法說會／獲利續衝 明年股利擬加碼現金

第一金（2892）今年獲利續看旺。第一金總經理方螢基27日法說會表示，前七月每股稅後純益達1.46元、年增23.6%，樂觀預期全年獲利動能「往上」；明年股利也釋出新訊號，在資本達標下，將增加現金股息、避免稀釋EPS。

第一金上半年稅後純益177.98億元、年增41.9%，EPS 1.24元，雙雙寫同期新高。其中第一銀行賺154.56億元、年增11.9%，非銀行子公司獲利30.71億元，占金控獲利比重升至15.7%。

第一金表示，下半年獲利仍由利息、手續費及金融市場三大支柱支撐，其中金融市場收益預估較去年減少約一成，但利息與手續費收入持續成長，尤其手續費動能更強，因此對全年獲利維持樂觀。

手續費收入目標也再上修。第1季法說時，全年手續費收入原估成長15%至16%，此次提高至20%；其中占手續費收入最大宗的財富管理，成長目標則由20%以上提高至25%。

從上半年表現來看，一銀淨手續費收入已年增23.1%，其中財富管理手收年增30.5%，占整體淨手收比重由68.3%升至72.4%。高資產業務手續費收入更從去年約8億元增至16億元、成長近一倍，成為手收主要推力。

利息收入則由放款成長支撐。一銀上半年總放款年增11.1%至2.95兆元，全年放款成長目標維持9%至10%，其中外幣放款目標由17%提高至17%至20%，主要受惠科技業聯貸及企業跨境融資需求。

至於金融商品操作淨收益，第一金預估全年收益約150億元，前七月已達120億元；SWAP全年目標則維持105億元，上半年約54.3億元。因利率方向仍不明朗，一銀也持續進行債券換券，部分長天期部位轉向短天期。

股利方面，方螢基表示，過去盈餘配發率原則維持六成以上，未來仍會視業務拓展及財務結構微調。

不過，由於目前資本已達標，股利政策將朝增加現金股息方向調整，降低股票股利造成EPS稀釋的影響，持續提供股東穩定現金回饋。