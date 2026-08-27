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家登全年獲利 將回上升軌道
家登（3680）昨（27）日參加櫃買業績發表會，公司看好先進封裝、先進製程、航太等三大動能持續增溫，加上海外市場大幅成長，下半年營運將優於上半年，全年獲利目標重返上升軌道。
談到主要產品線近況，家登表示，面板級封裝載具出貨順暢，客戶回饋正面，明年持續樂觀看待；先進封裝方面，尺寸逐步統一後，已在不同客戶群對應產品，下半年試量產小量出貨，明年成長力道「不會讓大家失望」。
海外布局方面，家登提到，家登航太與半導體零件加工場域預計鳳凰城第4季投產，航太營收成長高於半導體，場地驗證後深化和大客戶們合作，美國產地也可強化客戶合作與異地備援需求。
家登預估，今年資本支出約20億元至25億元，包含日本設廠與美國產線投資，時間點尚待主管機關核准後投入，後續依據客戶需求彈性應對。
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