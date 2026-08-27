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弘塑投資日商 衝在地製造

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備廠弘塑（3131）昨（27）日宣布，策略性投資日本青輝先進材料，雙方合作由通路代理升級為技術股權夥伴與在地化製造。

弘塑旗下子公司佳霖先前已取得青輝半導體株式會社的產品代理權，如今對青輝先進材料的第一階段策略性投資款項也到位。

弘塑指出，隨著AI與高效能運算（HPC）晶片對算力、散熱與能耗的要求日益嚴苛，半導體堆疊架構已從後段封裝提前至晶圓製造前段。青輝先進材料的核心技術源自國際鍵合權威、日本東京大學名譽教授須賀唯知的研究團隊，並獲青輝半導體株式會社獨家授權，掌握次世代三大關鍵核心，包括親水性混合鍵合技術（Hybrid Bonding）、表面活化鍵合技術，以及聚焦超原子束平坦化拋光技術。

弘塑透過此次策略投資，將發揮深厚的設備製造底蘊與本土供應鏈整合實力，把國際頂尖鍵合技術引進台灣落地生產，共同打造首座具備本土製造與頂尖研發實力的混合鍵合設備與材料解決方案中心。

弘塑 晶圓 半導體

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