弘塑投資日商 衝在地製造

投資人追逐AI大多頭行情的同時，也面臨資金高度集中在科技股、政經動盪加劇資產波動度、短期不理性干擾長線收益三大隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，協助投資人建立兼具成長與收益的穩健投資。

2026-08-28 00:49