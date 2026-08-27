圓剛卡位實體 AI 商機

圓剛（2417）昨（27）日舉行法說會，公司看好，下半年來自智慧交通及智慧城市等產業應用專案持續擴大，將成為營運主要動能，並持續深化輝達Jetson與Thor平台布局，結合影音技術與邊緣AI系統整合能力，拓展實體AI市場機會，為後市增添新動能。

圓剛表示，為建立實體AI下一波成長機會，公司從過去供應硬體，逐步朝軟體、系統延伸，透過平台化、模組化及快速客製能力，縮短產品開發周期，以完整價值鏈加上平台模組，快速對應多元客戶需求，搶攻新商機。

圓剛表示，隨著AI從理解與生成進一步朝感知、決策與行動發展，實體AI興起，帶動智慧人形機器人、智慧交通及智慧城市與空間等領域對邊緣AI、機器視覺及系統整合的需求。該公司將持續深化輝達Jetson與Thor平台布局，拓展相關商機。

消費商業運用方面，圓剛前七月本業轉盈，下半年將以維持獲利品質、選擇性成長為主要方向，聚焦高附加價值產品與重點市場，深化亞洲等區域布局，同時擴大與平台、軟體及生態系夥伴的合作。