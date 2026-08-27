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IET：磷化銦訂單強勁

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
IET董事長高永中。 聯合報系資料照
IET董事長高永中。 聯合報系資料照

三五族大廠IET-KY（4971）昨（27）日召開法說會，董事長高永中表示，AI資料中心帶動磷化銦（InP）訂單強勁，惟短期因磷化銦基板供貨受限，影響上季營運表現。他強調，市場需求並未轉弱，光通訊大廠訂單持續，中小型客戶訂單也加速增加，磷化銦仍為公司重要成長動能。

產能布局方面，IET美國德州新廠二期擴建持續進行中，預計2027年第1季完工。公司表示，德州晶片法案補助已依進度請款，美國聯邦晶片法案仍進行細節商討，目標今年內完成簽約。

IET第2季每股純益0.43元，較首季每股純益1.97元衰退。上半年毛利率41.81%；營業利益1.18億元，年增78.35%；稅後純益9,759萬元，擺脫去年同期虧損態勢，每股純益2.31元。7月營收1.05億元，月增46.19%，年增39.65%；前七月營收6.93億元，年增18.78%。

高永中強調，磷化銦基板供應仍是影響短期營運關鍵，因應基板短缺，IET已引導客戶採用多家供應商基板，同時向既有基板廠爭取更多配額，並擴大由大型客戶自備基板交由IET生產。

至於磷化銦基板研磨再利用技術已投產供研發訂單使用，德國供應商良率與技術問題亦持續改善，預計年底前見到成效。

砷化鎵（GaAs）業務方面，大廠需求與訂單持續增加，目前出貨穩定，但受到基板、鎵等磊晶材料價格上漲影響，公司正進行整體售價調整。

新產品方面，量子點（QD）雷射磊晶片正由客戶及研究機構進行測試，研發進度符合預期；鎖定高速光通訊應用的200G VCSEL亦持續進行深度驗證。

至於銻化鎵（GaSb）應用除既有國防紅外線感測市場外，目前亦有非國防應用的紅外線大廠洽談合作，公司預期，2027年有機會取得量產訂單。

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