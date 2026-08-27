伺服器滑軌廠南俊國際（6584）財務長任忠仁昨（27）日表示，已拿下輝達最新Vera Rubin伺服器滑軌訂單，8月開始出貨；另外，在ASIC伺服器領域也傳捷報，相關T3伺服器滑軌接棒9月出貨。

任忠仁昨天代表南俊，參加櫃買中心業績發表會釋出以上訊息。他並透露，隨著高單價的AI產品出貨擴大，將帶動毛利率同步提升，看好明年營運持續成長。

任忠仁不諱言，南俊先前因輝達GB系列新產品導入與認證進度落後同業，加上通用伺服器零組件缺料影響，第2季出貨與市占率受限。不過，南俊在Vera Rubin系列滑軌開發時程已全面跟上，預計8月啟動少量出貨，並在9月放量交付給一線雲端服務供應商（CSP）。

他預估，Vera Rubin終端客戶的家數，將較輝達GB系列增加三到四家；通用伺服器缺料狀況也已緩解，出貨量可望跟著提升。

他指出，GB300滑軌報價區間約為60至70美元，Vera Rubin滑軌報價則落在70至80美元。相較於過去在GB系列開發速度落後同業，南俊在Vera Rubin世代已建立30多種截面規格與豐富專利庫，大幅縮短客製化開發時程三至六個月，並在雲科三廠建立專線以加速量產節奏。

南俊上半年每股純益6.47元，伺服器產品占整體營收比重達70%，其中，純GB系列占約5%，若加計交換器等，AI相關產品比重落在15%至20%。

產能方面，任忠仁指出，目前越南租賃廠有兩條Eagle Stream平台的產線維持滿載，Birch Stream平台產線持續進行自動化改善，預計第4季將再導入4U儲存機櫃與隱藏式滑軌專用線；自建的越南新廠正進行建照申請，預計於明年底完工，屆時整體產線規模將可擴充至20條。

他說，大客戶持續落實非台灣與非大陸產能政策，越南廠第2季占合併營收比重已達20%，第3季有望突破30%，憑藉當地材料成本比台灣便宜兩到三成，加上匯率優勢，有效支撐毛利率表現。

南俊過去在GB系列產品市占率未能進一步拉升，主要是NPI（新產品導入）速度落後同業，南俊目前一方面增加既有滑軌產品種類，讓客戶新規格可以直接套用或修改既有設計，另一方面持續增加功能設計及專利布局，可縮短開發時間，以迎頭趕上。