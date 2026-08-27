世界健身財報／第2季淨賺2.19億元、EPS 2.01元 通過配發1.81元股息

世界健身-KY（2762）公布第2季合併財報，毛利率21.39%、年增5.55個百分點，稅後純益2.19億元，季增0.1%、年增175.1%，每股稅後純益2.01元，在營收成長及毛利率大幅改善的雙重帶動下，獲利為連續第二個季度創下上市以來單季新高。

世界健身董事會也同步通過第2季股利分派案，將從盈餘中配發每股1.81元現金股利。

世界健身第2季在會員收入、教練課程收入雙雙成長下，單季合併營收29.51億元，季增4.9%、年增8.8%，在費用持續控管得宜下，營業利潤率達11.03%，季增0.34個百分點、年增5.77個百分點，持續較上季改善。

儘管第2季台灣有兩家新店進入預售、兩家新店正式開幕，加上密集投入資源預備首間泰國海外直營店進入預售，但單季稅後純益仍達2.19億元，持續較上季成長，並較去年同期大增1.75倍。

世界健身上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，毛利率21.58%，年增5.88個百分點，營業利益率為10.87%，亦較去年同期大幅增加6.39個百分點，上半年稅後純益4.38億元、年增2.4倍，每股稅後純益4.01元。

世界健身董事長柯約翰指出，今年以來，公司全面執行以「獲利導向」為核心的展店策略，目前已初見成效。儘管今年上半年積極投資新點，共推出10個新據點，包含進軍泰國市場的首家會所，但整體獲利表現不僅保持穩健，更持續向上成長。

柯約翰說，隨著這些新據點陸續步入正軌，預計將成為今年下半年營收與獲利增長的重要動能。世界健身7月合併營收9.89億元，月增0.4%、年增7.9%，改寫單月營收歷史次高；累計前七月合併營收67.51億元、年增8.9%，續創同期新高。

此外，世界健身持續與國際健身潮流接軌。公司正深化與全球耐力體能賽事領導品牌HYROX合作。同時，隨著皮拉提斯（Pilates）課程的推廣，以及創新健康管理平台的引進，對後市營運展望保持樂觀看法。