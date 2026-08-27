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倚強科訂單看到2030年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

倚強科（3219）昨（27）日舉行法說，上半年毛利率達69.2%，每股純益2.66元，賺贏2025年全年的1.52元。董事長吳聲皜表示，搭上AI伺服器熱潮，搶進CSP客戶，加上全球消費性電子龍頭的測試需求，同時積極布局AI-RAN，目前訂單能見度看到2030年，後續營運可望持續創高。

倚強科董事長吳聲皜、營運長林柏鎰以及5G事業處長林柏綸共同出席法說會。倚強科2026年上半年營收達11.3億元，營業利益2.61億元，歸屬母公司稅後淨利1.9億元，每股純益2.66元，營收、獲利均創同期新高；今年前7月營收達13.8億元，年增34.7%，為同期新高。

倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案以及5G毫米波產品。吳聲皜表示，生產測試解決方案除全球消費性電子龍頭客戶的手機、平板及筆電等需求持續成長，也切入AI伺服器產品測試，2025年推出自研平台主打AI伺服器測試，效益浮現，2027年更計畫推出半導體測試解決方案，搶進半導體市場。

目前打入全球CSP業者與其合作的系統廠商，加上印度投資效益浮現，消費性電子貢獻挹注，推升毛利率成長。

倚強科來自AI伺服器測試解決方案貢獻營收比重從去年的6%，提升到今年上半年的21%，吳聲皜看好輝達推進AI成長，下半年來自AI伺服器方案貢獻營收可望提升到三成。

消費性電子部分貢獻營收約六到七成，吳聲皜表示，全球龍頭客戶年年推出最新消費性電子產品，以及AR眼鏡測試需求，未來可望繼續成長。

5G毫米波則搶進印度及日本市場，攜手合作夥伴建構AI-RAN解決方案，目前正和客戶進行POC，未來效益可望陸續浮現。

展望未來，倚強科表示，目前訂單能見度佳，第3季營收可望持續成長，第4季可望淡季不淡，下半年毛利率維持高檔水準，在AI需求強勁帶動下，訂單能見度看到2030年，營收、獲利可望持續創新高。

營收 伺服器 每股純益

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