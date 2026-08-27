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乙盛2026年獲利拚創高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
乙盛董事長蔡嘉祥。聯合報系資料照
乙盛董事長蔡嘉祥。聯合報系資料照

受惠AI伺服器出貨成長帶動，機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（27）日公布第2季稅後純益2.58億元，年增31%，季增4%，為歷史次高，每股純益（EPS）1.53元。其中，上季毛利率衝上25.45%，為財報最大亮點。

公司看好下半年受惠AI伺服器出貨動能延續，加上低軌衛星放量，在雙引擎點火下，下半年營運優於上半年。法人看好，全年獲利創新高可期。每股純益挑戰逾7元。乙盛累計今年上半年稅後純益5.05億元，年增39%，每股純益3元。公司不回應法人預估的財務數字。

依第2季營收結構，其中，AI伺服器及低軌衛星等網通比重近32%，至於車用營收占比約56%。法人分析，乙盛為低軌衛星廠Space X供應鏈之一，主要供應地面端及散熱片等相關產品，估計低軌衛星營收占比約7%-8%，下半年受惠新模具及新世代產品投入量產，全年比重有望拉高至15％，成為下半年一大營運動能。

另一方面，受惠CSP大廠持續擴建AI資料中心，隨伺服器新平台迭代，通用伺服器、AI伺服器需求同步增溫，乙盛挾墨西哥生產優勢，透過ODM廠取得伺服器訂單，主要供貨機櫃及機殼等機構件產品，法人預估，今年伺服器相關機殼、機構件成長動能將年增逾50％，下半年較上半年有望大幅成長50％，成為驅動全年獲利創新高一大支柱。據了解，乙盛墨西哥廠持續投入大型連續沖壓自動化生產線，導入2,000噸級沖壓設備，以支應客戶訂單需求。

法人指出，乙盛在全球生產布局規劃，為客戶提供彈性供應鏈，分散關稅風險，目前開發相關產品包括機架式電源、交換器、 BBU等，開創伺服器多元化應用。乙盛車用產品主要客戶為特斯拉（Tesla），旗下墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件，儘管今年以來終端車市需求疲軟，惟因乙盛供貨產品品項增加，適時彌補車用市場下滑缺口。

據了解，目前乙盛集團逾七成營收來自墨西哥，主要供貨車用、伺服器、消費性電子等產品，為海外最大生產基地。

乙盛 伺服器 低軌衛星

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