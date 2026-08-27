聽新聞
0:00 / 0:00

鼎炫第2季 EPS 3.91元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

鼎炫-KY（8499）董事會昨（27）日通過今年第2季財報，上半年毛利率40.96%，年減3.13個百分點；稅後純益達1.61億元，年增14%；每股純益達3.91元。

董事會決議於10月15日召開115年第一次股東臨時會，討論子公司蘇州德佑新材料科技二期資產出售予關係人案。

鼎炫總經理傅秀月昨於證交所召開重大訊息記者會表示，鼎炫投資控股旗下子公司龍揚電子，先前收購的德佑新材料公司辦理二期資產處分，交易主體為位於崑山的土地及閒置廠房設備，最終定價參考專業評估報告，協議以約人民幣2.17億元金額轉讓予關係人。

鼎炫去年6月26日董事會決議通過，由重要子公司隆揚電子（昆山），以現金方式收購蘇州德佑新材料科技70%股權。

傅秀月指出，當初進行重大資產重組審議時，德佑新材二期相關廠房尚在興建中，尚未取得產權證明，無法於當時完成點交；考量股權收購時程緊湊，雙方約定於併購完成後，再辦理二期資產出售，將售予關係人蘇州德仕。

德佑新材二期資產包括二期土地及其地上廠房、屬德佑新材之閒置資產。

出售所得價金，於扣除先前已預收人民幣1.5億元後，餘額將用於償還借款及進行利潤分配。

EPS 鼎炫

延伸閱讀

鼎炫今日14時召開重訊記者會

泰金財報／上半年淨賺2.48億元、年增3.35倍 EPS 6.46元賺平去年全年

高力7月每股賺1.08元

兆豐金法說會／上半年賺213億元 非銀子公司貢獻衝高成第二成長曲線

相關新聞

第一金推多重資產基金

投資人追逐AI大多頭行情的同時，也面臨資金高度集中在科技股、政經動盪加劇資產波動度、短期不理性干擾長線收益三大隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，協助投資人建立兼具成長與收益的穩健投資。

宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

茂綸2026年營收拚新高

通路商茂綸（6227）昨（27）日召開法說會，該公司前七月業績明顯增長，並對下半年營運持審慎樂觀態度。法人以茂綸目前營收走勢推估，看好今年營收有望挑戰歷史新高。

矽力上半年 EPS 6.03元

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（27）日公布第2季財報，單季獲利為歷年同期次高，每股純益4.05元，上半年每股純益6.03元。矽力將於今（28）日召開法說會，說明上季財報細節與營運展望。

振宇五金門市拚逾百店

振宇五金（2947）昨（27）日召開法說會，總經理洪國展表示，全台門市達98家，今年可望突破百店，明年起規劃每年維持6%至8%的展店速度，持續擴大北部、南部市場布局；此外，自有品牌營收占比持續提升，可望推升整體獲利表現。

允強布局海外 有斬獲

允強（2034）昨（27）日法說會，雖面臨全球不銹鋼市場終端需求偏弱、亞洲低價材料競爭及貿易壁壘升高等壓力，但公司獲利能力改善，尤其土耳其布局逐漸度過投資陣痛期，配管廠產銷成長、冷軋機投產，加上當地稅制改革帶來潛在利多，土耳其廠逐步成為允強重要引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。