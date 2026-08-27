鼎炫第2季 EPS 3.91元

鼎炫-KY（8499）董事會昨（27）日通過今年第2季財報，上半年毛利率40.96%，年減3.13個百分點；稅後純益達1.61億元，年增14%；每股純益達3.91元。

董事會決議於10月15日召開115年第一次股東臨時會，討論子公司蘇州德佑新材料科技二期資產出售予關係人案。

鼎炫總經理傅秀月昨於證交所召開重大訊息記者會表示，鼎炫投資控股旗下子公司龍揚電子，先前收購的德佑新材料公司辦理二期資產處分，交易主體為位於崑山的土地及閒置廠房設備，最終定價參考專業評估報告，協議以約人民幣2.17億元金額轉讓予關係人。

鼎炫去年6月26日董事會決議通過，由重要子公司隆揚電子（昆山），以現金方式收購蘇州德佑新材料科技70%股權。

傅秀月指出，當初進行重大資產重組審議時，德佑新材二期相關廠房尚在興建中，尚未取得產權證明，無法於當時完成點交；考量股權收購時程緊湊，雙方約定於併購完成後，再辦理二期資產出售，將售予關係人蘇州德仕。

德佑新材二期資產包括二期土地及其地上廠房、屬德佑新材之閒置資產。

出售所得價金，於扣除先前已預收人民幣1.5億元後，餘額將用於償還借款及進行利潤分配。