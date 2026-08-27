評估外部潛在整併機會 華南金、第一金各有3原則

市場關注公股金融機構整併進度，華南金今天表示，對於外部潛在整併機會，將秉持尊重市場機制、利害關係人合意、績效優先3個核心原則。第一金說明，對「公公併」或「公民併」態度開放，但必須符合法遵、營運綜效、兼顧權益等3原則。

華南金總經理蕭玉美今天於第2季法說會談到，因應近來民營金控間的整併案推進，有可能會重整市場格局，集團會採取開放、務實、全方位的策略思維，只要是有助於提升長期競爭力與股東價值的策略，均保持開放態度，目前還是先求內部成長，持續深化企金、外匯、個金、財富管理等核心業務，以及集團的共銷發展。

蕭玉美表示，對於外部潛在整併機會，會依3個核心原則進行，包括尊重市場機制、利害關係人合意、績效優先。評估面向亦有3項，包括整併必須能夠發揮業務互補綜效；能夠與工會建立完善溝通機制，妥善保障員工權益；以及兼顧資本穩健、交易公平性與股東權益的平衡。

第一金控總經理方螢基則在第2季法說會說明，不管是「公公併」或「公民併」，均對此議題保持開放態度，不排除評估資產品質良好、公司治理良好的標的，不過這些標的必須對集團具有業務互補、能夠擴大規模經濟、符合公司長期經營策略。

方螢基表示，若是要評估併購，將會依循3個原則，首先是遵守法令及主管機關的規定，第二是要符合公司長期經營策略，並且具有營運綜效，同時能夠提高經營績效及獲利穩健性，第三是要兼顧股東、客戶、員工的權益。

至於市場看好第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，蕭玉美說明，市場是有報導，不過第一金是上市公司，目前不方便作評論，若未來有具體發展，一定會依規定對外來揭露。

方螢基也說，作為上市公司必須遵守相關規範，待董事會決議後會對外公告，對於外界傳聞無法評論，不予置評。

此外，王道銀法說會也在今天登場，公布上半年合併稅後淨利26.69億元，個體稅後淨利16.26億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.54元，較去年同期成長69%。

法人關注，近年金融市場盛行併購風潮，王道銀是否有意尋找合適的併購對象，以擴大營運規模。王道銀說明，目前沒有具體的併購計劃，整體而言將持續深耕本業，擴大海外布局，對任何潛在併購機會都會確保其可帶來業務綜效、對銀行具獲利貢獻，同時也會持續提升企業價值。

王道銀表示，併購是企業成長非常有效的管道和方式，一直以來都持續抱持開放態度，評估市場上的機會，且會持續觀察。

王道銀總經理李芳遠也提到，已向金管會遞交財管2.0的申請，目前正在尋找高雄亞灣專區1樓店舖，希望能夠在獲准同時，將原本位於高樓層的分行轉到1樓；今年10月新裝潢的台中分行將開始營運。