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鼎元7月 EPS 0.124元 瑞軒0.12元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

鼎元（2426）遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益3,740萬元，年增616.2%，每股純益0.124元，

鼎元受惠光通訊關鍵元件光接收器（PD）爆發全球缺貨潮，並有承接日系供應商轉單效應，推升營運走升，並帶動股價從8月18日波段低點67.1元附近起漲，昨天股價爆量下跌3.2元，成交量逾9.6萬張，收96.6元。

瑞軒（2489）遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益0.74億元，年減43%，每股純益0.12元。

瑞軒近年逐步展現轉型成果，除積極優化產品組合，並導入AI於電視及監視器產線自動化。

瑞軒昨天股價下跌1.45元，成交量逾5萬張，收40.05元，終止連六漲。相較於上一波股價低點8月18日收盤31.1元，此後連六漲至8月26日的41.5元，六個交易日漲幅逾33.4%。

瑞軒 每股純益 缺貨

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