矽力上半年 EPS 6.03元

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（27）日公布第2季財報，單季獲利為歷年同期次高，每股純益4.05元，上半年每股純益6.03元。矽力將於今（28）日召開法說會，說明上季財報細節與營運展望。

矽力結算，第2季歸屬母公司業主淨利15.7億元，季增1.04倍，年增1.49倍，每股純益4.05元。上半年歸屬母公司業主淨利23.39億元，年增1.36倍，每股純益6.03元。

矽力先前提到，對於今年營運前景謹慎樂觀，近期較強勁的訂單動能是來自資料中心相關應用，並預期下半年表現將優於上半年。全年營收希望努力回到長期20%至30%的增長目標。

矽力指出，其Gen 4產品目前有兩大應用，包括資料中心與車用，也是該公司毛利率較好的產品線，公司設定目標是今年底Gen 4產品占整體營收比重20％以上。