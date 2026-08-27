聽新聞
0:00 / 0:00

宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影
宜鼎董事長簡川勝。記者余承翰／攝影

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

談到記憶體市況，簡川勝認為，供應仍然吃緊，尤其AI與工控需求維持高檔，對於下半年及明年價格走勢，公司已有相當高的掌握度。他直言，「價格只會抬頭，不會低頭」，價格持續往上「已經大概可以確定」。

簡川勝昨天代表宜鼎出席櫃買業績發表會，釋出以上訊息。他說，宜鼎當前鎖定三大核心市場，包括AI基礎建設、全球各垂直應用市場領導品牌，以及高附加價值工控客戶。其中，AI基礎建設市場成長幅度尤其可觀，從GPU伺服器、網通交換器、AI加速裝置到資料中心儲存需求均持續擴大。

法人關注AI基礎建設景氣是否有降溫疑慮，簡川勝強調，從今年底一路到明年底，「看不到質疑的地方」，市場討論的時間軸甚至已經拉長到2028、2029年以後，就宜鼎掌握的客戶需求來看，一直到2027年以內，這個市場需求仍非常強勁。

他提到，現階段宜鼎AI基礎建設相關營收占比已逾四成，涵蓋GPU伺服器、網路交換器及AI加速相關裝置，客戶涵蓋雲端服務供應商、AI資料中心、AI加速卡業者，以及全球主要光通訊、網通交換器大廠。

宜鼎其餘近六成營收來自升級後的高附加價值工控市場，客戶超過4,000家，形成另一塊穩定的營運基礎。

因應中長期成長，宜鼎已規劃宜蘭三廠，新廠規模將大於目前一、二廠總合，規劃地上八層、地下二層，另設三層宿舍，經內部試算，一、二廠產能仍足以支應明、後年營運需求，三廠則是提前為下一階段成長布局。

宜鼎旗下專攻邊緣AI系統的子公司安緹（Aetina）今年營收繳出倍數成長成績，正啟動IPO掛牌規劃。至於針對宜鼎獲利表現亮眼，但股價表現未完全反映基本面，簡川勝回應「尊重市場」，公司能做的是持續創造價值與股東獲利，相信市場最終會看見。

他強調，宜鼎成立21年以來維持穩定獲利，過去十年EPS均為兩位數，經營團隊重點並非股價是否「委屈」，而是把公司經營好，持續替股東創造最大利益。

營收 基建 記憶體

延伸閱讀

宜鼎AI營收占比衝破4成 董事長：DRAM價格只會抬頭、不會低頭

宜鼎董座信心喊話 EPS穩健表現終會被市場看見

邑昇看好AI算力基建

輝達財報報喜！預告AI熱潮一路旺到2028 營收估暴增70%

相關新聞

第一金推多重資產基金

投資人追逐AI大多頭行情的同時，也面臨資金高度集中在科技股、政經動盪加劇資產波動度、短期不理性干擾長線收益三大隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，協助投資人建立兼具成長與收益的穩健投資。

宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

茂綸2026年營收拚新高

通路商茂綸（6227）昨（27）日召開法說會，該公司前七月業績明顯增長，並對下半年營運持審慎樂觀態度。法人以茂綸目前營收走勢推估，看好今年營收有望挑戰歷史新高。

矽力上半年 EPS 6.03元

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（27）日公布第2季財報，單季獲利為歷年同期次高，每股純益4.05元，上半年每股純益6.03元。矽力將於今（28）日召開法說會，說明上季財報細節與營運展望。

振宇五金門市拚逾百店

振宇五金（2947）昨（27）日召開法說會，總經理洪國展表示，全台門市達98家，今年可望突破百店，明年起規劃每年維持6%至8%的展店速度，持續擴大北部、南部市場布局；此外，自有品牌營收占比持續提升，可望推升整體獲利表現。

允強布局海外 有斬獲

允強（2034）昨（27）日法說會，雖面臨全球不銹鋼市場終端需求偏弱、亞洲低價材料競爭及貿易壁壘升高等壓力，但公司獲利能力改善，尤其土耳其布局逐漸度過投資陣痛期，配管廠產銷成長、冷軋機投產，加上當地稅制改革帶來潛在利多，土耳其廠逐步成為允強重要引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。