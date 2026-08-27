宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

談到記憶體市況，簡川勝認為，供應仍然吃緊，尤其AI與工控需求維持高檔，對於下半年及明年價格走勢，公司已有相當高的掌握度。他直言，「價格只會抬頭，不會低頭」，價格持續往上「已經大概可以確定」。

簡川勝昨天代表宜鼎出席櫃買業績發表會，釋出以上訊息。他說，宜鼎當前鎖定三大核心市場，包括AI基礎建設、全球各垂直應用市場領導品牌，以及高附加價值工控客戶。其中，AI基礎建設市場成長幅度尤其可觀，從GPU伺服器、網通交換器、AI加速裝置到資料中心儲存需求均持續擴大。

法人關注AI基礎建設景氣是否有降溫疑慮，簡川勝強調，從今年底一路到明年底，「看不到質疑的地方」，市場討論的時間軸甚至已經拉長到2028、2029年以後，就宜鼎掌握的客戶需求來看，一直到2027年以內，這個市場需求仍非常強勁。

他提到，現階段宜鼎AI基礎建設相關營收占比已逾四成，涵蓋GPU伺服器、網路交換器及AI加速相關裝置，客戶涵蓋雲端服務供應商、AI資料中心、AI加速卡業者，以及全球主要光通訊、網通交換器大廠。

宜鼎其餘近六成營收來自升級後的高附加價值工控市場，客戶超過4,000家，形成另一塊穩定的營運基礎。

因應中長期成長，宜鼎已規劃宜蘭三廠，新廠規模將大於目前一、二廠總合，規劃地上八層、地下二層，另設三層宿舍，經內部試算，一、二廠產能仍足以支應明、後年營運需求，三廠則是提前為下一階段成長布局。

宜鼎旗下專攻邊緣AI系統的子公司安緹（Aetina）今年營收繳出倍數成長成績，正啟動IPO掛牌規劃。至於針對宜鼎獲利表現亮眼，但股價表現未完全反映基本面，簡川勝回應「尊重市場」，公司能做的是持續創造價值與股東獲利，相信市場最終會看見。

他強調，宜鼎成立21年以來維持穩定獲利，過去十年EPS均為兩位數，經營團隊重點並非股價是否「委屈」，而是把公司經營好，持續替股東創造最大利益。