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商億上半年 EPS 1.61元 獲利年成長69%

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

高端客製化家具製造商商億-KY（8482）昨（27）日公布第2季財報，第2季稅後純益為1億元，年增169.1%，每股純益（EPS）為0.96元；上半年稅後純益達1.6億元，年增69%，EPS為1.61元。

商億今年上半年營收達 17.81億元，年增8%；毛利率33％、營業利益率11％、稅後淨利1.67億元，每股盈餘1.61元。商億指出，第2季稅後淨利較前一季明顯成長，主要受惠美系客戶訂單穩定成長，加上柬埔寨廠持續優化產能配置與稼動率，帶動出貨規模及營運效率。

在市場布局方面，商億持續深化與美系核心客戶的長期策略合作，並依據全球市場需求及貿易環境變化，彈性調整產能配置。雖然美國市場需求受到房貸利率高企及整體景氣趨於審慎影響，公司仍積極推動非美市場拓展，並於2025年下半年積極接洽歐洲大型零售百貨商訂單，目標於2026年提升非美市場營收占比，降低對單一市場的依賴，逐步建立更具韌性的全球銷售網絡。

在全球家具市場需求收縮及產業景氣面臨挑戰的環境下，公司仍持續投入新客戶開發，海外市場拓展已陸續取得進展。

商億 營收 EPS

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