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世界健身上半年 EPS 4.01元 毛利率揚

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

世界健身-KY（2762）公布第2季合併財報，毛利率21.39%、年增5.55個百分點，稅後純益2.19億元，年增175.1%，每股純益（EPS）2.01元，在營收成長及毛利率大幅改善的雙重帶動下，獲利為連兩個季度創下上市以來單季新高。

世界健身上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，毛利率21.58%，年增5.88個百分點，營業利益率為10.87%，亦較去年同期大幅增加6.39個百分點，上半年稅後純益4.38億元、年增2.4倍，每股稅後純益4.01元。

世界健身董事會也同步通過第2季股利分派案，將從盈餘中配發每股1.81元現金股利。

世界健身第2季在會員收入、教練課程收入雙雙成長下，單季合併營收29.51億元，季增4.9%、年增8.8%，在費用持續控管得宜下，營業利潤率達11.03%，季增0.34個百分點、年增5.77個百分點，持續較上季改善。

儘管第2季台灣有兩家新店進入預售、兩家新店正式開幕，加上密集投入資源預備首間泰國海外直營店進入預售，但單季稅後純益仍達2.19億元，持續較上季成長，並較去年同期大增1.75倍。

毛利率 世界健身 營收

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