新纖強攻 AI 應用 加速度

新纖（1409）加速布局AI及半導體材料。總經理歐金達昨（27）日表示，目前AI相關應用占營收不到一成，隨AI材料需求成長，加上新碩先進化工產能逐步開出，預估AI相關業務加上新碩營收占比，年底有機會突破一成。展望下半年，雖第2季提前備貨效應淡化，但受惠高值化產品放量及美國市場詢單增加，整體營運審慎樂觀。

新纖昨日召開法說會，歐金達表示，新纖原本就在伺服器及電子材料供應鏈，隨AI伺服器規格提升，材料對耐熱、介電常數及降低訊號衰減等要求提高，帶來新的開發機會，目前已有相關產品出貨，也有不少客戶正與公司洽談開發。新纖過去在伺服器冷卻風扇、連接器等材料已有布局，將持續深耕AI應用。

半導體材料方面，新纖透過新碩布局電子級雙氧水。歐金達指出，新碩第一條產線已開始交貨，目前尚未完全稼動，隨稼動率持續提升，滿載年產量約5萬噸；因客戶要求增加供應，第二條產線正在建置，預計今年底完工，但由於認證期較長，後續仍需時間逐步放量。

無人機也是新纖新事業布局之一。公司將透過新光幼獅園區提供無人機業者研發、生產、試飛及考照場域，並希望吸引製造商進駐形成產業聚落。歐金達強調，新纖本身不製造無人機，而是從材料及場域切入，公司設有3D列印小組，將配合業者開發無人機相關線材；若具潛力的新創公司進駐，也不排除投資。

此外，新纖也鎖定低空經濟醫療應用，目前已有業者洽談共同發展低空醫療載具，相關案件正在進行。