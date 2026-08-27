聽新聞
0:00 / 0:00

亞力接單創新高 在手訂單達130億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI、半導體大單潮湧入，亞力半導體出貨、訂單同步爆發。亞力（1514）昨（27）日召開法說會，該公司表示，目前在手訂單達130億元，再創歷史新高，且由於市場需求龐大，正在洽談中的訂單規模已超越當前在手訂單量。

亞力透露，今年前七月出貨給晶圓廠的半導體領域相關產品年增率高達90%，銷貨占比達45%，躍居第一大事業體，銷貨晶圓大廠比重首度超越出貨給台電的比重，且持續增加。

亞力表示，AI科技如火如荼發展下，帶動半導體大量擴廠，更推升電力設備需求，現階段可以說是市場需求超旺，若以半導體訂單來看，光是國內晶圓大廠單一客戶的出貨訂單量，就已經超越台電的出貨訂單量，這在過去根本是不會發生的事。

觀察今年前七月訂單量，亞力表示，在出貨上，半導體銷貨訂單占比達45%，台電銷貨訂單占比30%。若以在手訂單來看，半導體訂單同樣超越台電，半導體占比達35%、台電占比30%、軌道訂單占比15% AIDC機房訂單占比約5~10%。

產能上，亞力表示，目前產能均已滿載的狀態，由於半導體廠追單、新增訂單強勁，都一直加碼趕工中，而楊梅廠第三廠預計於明年完工，2028年量產，屆時產能可望再增加兩成。

針對半導體市場，亞力表示，公司為國內幾家著名半導體公司的供應鏈重要廠商，長期提供高、低壓配電盤及變壓器作為半導體建廠重要設備。近前隨著半導體廠在美國、新加坡、日本、德國等地的擴廠計劃，變壓器及配電盤也跟著銷往國外，使得外銷業績大幅成長。

另，軌道建設之商機亦是亞力強項之一，亞力今年初與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」專案金額48.56億，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA）及新舊CTC系統的切換，預計提供約14億元的產品與服務。

展望未來，亞力表示，AI是非常耗能的產業，其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，這些現象應會給重電業帶來另一波的商機。

晶圓 晶圓廠 法說會

延伸閱讀

黃仁勳：AI 算力瓶頸已延伸至土地、電力與機房 重電股重新復活

直得搶攻AI光通訊核心商機 下半年營運逐季增溫

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

帆宣握1,300億元大單

相關新聞

第一金推多重資產基金

投資人追逐AI大多頭行情的同時，也面臨資金高度集中在科技股、政經動盪加劇資產波動度、短期不理性干擾長線收益三大隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，協助投資人建立兼具成長與收益的穩健投資。

宜鼎 AI 基建營收躍增 相關占比逾四成

工控記憶體模組大廠宜鼎（5289）上半年繳出每股大賺166.45元，「六個月賺贏過去20年」佳績之後，董事長簡川勝昨（27）日表示，宜鼎來自AI基礎建設相關營收占比已逾四成，目前看到2027年需求仍相當明確，將持續衝刺獲利。

茂綸2026年營收拚新高

通路商茂綸（6227）昨（27）日召開法說會，該公司前七月業績明顯增長，並對下半年營運持審慎樂觀態度。法人以茂綸目前營收走勢推估，看好今年營收有望挑戰歷史新高。

矽力上半年 EPS 6.03元

電源管理IC廠矽力-KY（6415）昨（27）日公布第2季財報，單季獲利為歷年同期次高，每股純益4.05元，上半年每股純益6.03元。矽力將於今（28）日召開法說會，說明上季財報細節與營運展望。

振宇五金門市拚逾百店

振宇五金（2947）昨（27）日召開法說會，總經理洪國展表示，全台門市達98家，今年可望突破百店，明年起規劃每年維持6%至8%的展店速度，持續擴大北部、南部市場布局；此外，自有品牌營收占比持續提升，可望推升整體獲利表現。

允強布局海外 有斬獲

允強（2034）昨（27）日法說會，雖面臨全球不銹鋼市場終端需求偏弱、亞洲低價材料競爭及貿易壁壘升高等壓力，但公司獲利能力改善，尤其土耳其布局逐漸度過投資陣痛期，配管廠產銷成長、冷軋機投產，加上當地稅制改革帶來潛在利多，土耳其廠逐步成為允強重要引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。