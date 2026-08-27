華南銀分析：聯準會、台灣央行 今年底前都不會升息

華南金控今日舉行2026年第2季法人說明會，華南銀行副總謝和君在法說會上分析，美國就業市場有下行的風險，而且通膨已觸底回落，聯準會並未有急需升息的必要性，年底之前不會升息；至於台灣央行，由於AI產業熱絡，但因為經濟K型分化，因此央行不會升息，但仍要留意中東情勢和國內輸入型通膨的問題。

華銀副總黃守良對房貸業務指出，房貸仍以首購及新青安為推展主力，年底房貸餘額將較年底小幅成長，而財管手收估計會有雙位數年增率成長。

華銀副總張炳輝指出，華銀海外獲利上半年32億多，年成長近46%，除了放款增加，聯準會去年三次降息亦有助資金成本下降，固定收益息收則有增加，另外呆帳也減少，因此獲利大增，香港及新加坡分行為獲利最好的海外分行。

華銀總經理黃俊智指出，華銀獲利年增15%，EPS也創歷史新高，在七月已晉級二名次至第六名，手收上半年成長26%，以財管手收成長掛帥，成長33%，使手收淨收益突破百億元。而在投資上，債券的天期將控制在5年以內。華南銀行2026年7月底總放款成長12%，尤其外幣放款成長43%，不過黃俊智指出，會以放款為敲門磚來取代放款成長過大，以強化資本的運用。

華南金控總經理蕭玉美指出，華南永昌證券稅後淨利35.31億元，年成長285%，主要係受惠台股交易熱絡，推升經紀業務、複委託交易、承銷收入及自營投資獲利成長；產險稅後淨利13.21億元，年成長38%，獲利主要來自於商業火險及工程險，整體損失率優於去年同期，核保利潤上升，資金運用收益佳；創投稅後淨利2.09億元，年成長505%，AMC稅後淨利1.17億元，投信更轉虧為盈，集團整體獲利動能強勁。華南銀行OBU及海外分行獲利29.27億元，年成長65%，占銀行稅後淨利18.1%。