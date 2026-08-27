華南金總座：三大原則推動整併 股利配發仍以現金為主

華南金控今日舉行2026年第2季法人說明會，華南金控總經理蕭玉美指出，目前股利配發率來到76%，未來股利的配發仍以現金股利為主，對於對外整併的提問她也指出，因應民營金控整併案的推進，華南金會開放務實來評估整併，會以三大核心原則來進行，包括了市場機制、利害關係人合意、績效優先。而在整併上，將追求發揮互補綜效、和工會建立完善溝通機制及保障員工權益，並且顧及資本穩健和交易公平性，及股東權益的平衡，

蕭玉美也指出，由於股市大好，非銀行獲利占比已拉升至27%，華南金融集團2026年上半年稅後淨利173.64億元，較去年同期大幅成長58%，EPS 1.25元，獲利續創新高。金控及銀行、證券、產險、創投等子公司上半年獲利也都創下同期新高，主要獲利來源為銀行，占比73%，非銀行之獲利占比已提高至27%，其中以證券上半年集團獲利占比18%，成長最高，展現銀行及非銀行子公司雙引擎成長動能，驅動集團獲利結構多元發展。

蕭玉美指出，華南集團今年累計前7月稅後淨利達206.52億元，比去年同期成長38%，EPS 1.48元，累計稅後淨利與EPS均創新高。主要核心子公司銀行累計前7月淨收益達392億元，年成長16%，稅後淨利162億元，年成長15%，主要核心業務均穩健成長，其中，財富管理業務在基金、保險與外幣債帶動下大幅成長33%，手續費淨收益突破百億元並成長26%，且投資淨收益成長15%。