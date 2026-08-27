台聚（1304）集團旗下台聚、亞聚昨（27）日召開法人說明會，台聚副總經理暨發言人吳銘宗表示，針對主要產品第3季、下半年市況，PE類因中東貨源供應仍緊，價格反彈幅度優於EVA，利差相對有撐，加上亞聚致力開拓差異化產品、優化產品組合，前景相對正向；EVA因原料成本高漲、下游需求未復甦，獲利可能不如去年同期。

台聚、亞聚昨日召開法說會，由總經理吳培基主持。展望第3季營運，亞聚營業處長暨發言人黃克名表示，下半年在光伏用EVA市場部分，客戶普遍認為最差情況已過，8月需求稍見好轉；發泡應用因歐美通膨導致消費降級，加上鞋材品牌增加強化競爭，鞋業需求較預期清淡。但熱熔膠級EVA競爭相對較小，且產品小量多樣，台聚持續投入市場開發。

不過，LDPE因中東貨源供應仍緊，價格反彈幅度大於EVA，台聚將穩固內銷市場，積極拓展外銷市場，提高開工率。

黃克名也說，亞聚去年起持續改善產品組合，增加塗覆級LDPE銷售比重，今年已有斬獲。未來將持續鞏固國內市場，並耕耘中國大陸、東南亞塗覆級產品市場。

台聚第2季稅後淨損1.78億元，每股淨損0.17元，相較去年同期虧損幅度收斂。吳銘宗表示，今年第2季是非常特殊的一季，從原料到產品價格一路大漲，台聚4、5月開始將成本反應至接單價格，第2季整體呈現「量縮價揚」格局，接單、銷售及生產量減少，但獲利增加，PE、EVA兩大類主要產品第2季獲利均翻正。但他也強調，戰爭導致通膨，第3季下游需求前景不明朗，相關影響可能持續到年底。