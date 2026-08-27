允強布局海外 有斬獲

允強（2034）昨（27）日法說會，雖面臨全球不銹鋼市場終端需求偏弱、亞洲低價材料競爭及貿易壁壘升高等壓力，但公司獲利能力改善，尤其土耳其布局逐漸度過投資陣痛期，配管廠產銷成長、冷軋機投產，加上當地稅制改革帶來潛在利多，土耳其廠逐步成為允強重要引擎。

法人表示，允強今年前二季營收62.9億元、營業毛利6.1億元、每股稅後純益（EPS）0.14元；毛利率由2025年的8.5%回升至9.7%，營業利益率也從1.6%提高至3.2%，顯示即使營收成長有限，獲利結構已有改善。

其中，不銹鋼鋼管營收占比提高至68.9%，高於2025年的64.9%及2024年的58.4%；相對而言，不銹鋼板、捲比重降至29.5%。目前允強集團總產能達每月2.6萬公噸，其中台灣配管及構造管每月1萬公噸、板捲8,000公噸，土耳其配管及構造管與板捲則各4,000公噸。

法人分析，允強優勢在於高度國際化，今年前二季歐洲占集團營收37%、美洲22%、台灣19%、大洋洲11%、亞洲6%、非洲5%，海外市場占比超過八成，歐洲是最大市場，凸顯土耳其生產基地的戰略價值。

允強後續最大觀察重點仍在土耳其廠何時能將產能轉化為穩定獲利。當地仍有高利率、高通膨及匯率波動等風險，但根據法說資料，土耳其2026年公布新稅政策，製造業與農業企業自2027年起預計可適用12.5%優惠稅率，若土耳其廠產能利用率持續提升，加上就近供應歐洲市場、降低跨洲物流及貿易障礙，過去龐大的海外投資有機會進入收割期。

法人指出，允強凸顯台灣廠產銷營運改善、土耳其產能放量雙軌並進優勢，在上半年毛利率及營益率同步回升後，若下半年國際不銹鋼價格獲得鎳價支撐、歐美需求逐步回穩，土耳其廠又能延續6月創高的出貨動能，允強營運最艱困的調整階段可望逐步淡出，海外布局開始進入收成期，中長期展望樂觀。