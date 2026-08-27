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一銀評估9月央行不升息 現金股利收益較去年大增3成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
一銀評估9月央行不升息 現金股利收益較去年大增3成。圖／第一銀行提供
一銀評估9月央行不升息 現金股利收益較去年大增3成。圖／第一銀行提供

第一金控今日召開第二季法說會，對於央行9月是否升息，第一銀行發言人蔡淑慧指出，一銀內部評估升息可能性不高，包括美國聯準會和台灣央行在9月都不會升息，其中，雖然台灣有物價壓力，但政府已進行供給面調整，且CPI年增率雖高，但在K型經濟之下仍要兼顧較為艱困的傳產，因此應不會升息。

由於聯準會沒有降息，這也使得一銀的Swap今年全年甚可望超過105億的原先預估值。蔡淑慧指出，上半年收入為54.3億，今年收入估計仍有105億，甚至還有可能增加，因為升息不明確使原先預期的SWAP衝擊減緩，債券有作換券，會把長期改為短期，債券獲利會更有空間，因此，SWAP估計年減仍維持在10%以內。SWAP在6月為54.3億

一銀內部統計，今年在股票投資較去年更積極，短投部位已有244億，比去年同期增加34億，而目前的所有長投或短投部位的未實現獲利有36.88億，整體持股的帳面價值較去年同期增加46億，而整個第三季收到的現金股利24億，比起去年的18.5億，增加了約3成。另外在債券投資方面，蔡淑慧指出，對於美債長天期殖利率的飆漲，已採取換券，將長天期的賣掉換成短天期的債券，而整體的股債和SWAP財務操作收益，可望有150億左右的水準。

央行 升息 一銀

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