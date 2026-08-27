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宜鼎AI營收占比衝破4成 董事長：DRAM價格只會抬頭、不會低頭

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
宜鼎董事長簡川勝。記者朱子呈／攝影
宜鼎董事長簡川勝。記者朱子呈／攝影

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）董事長簡川勝27日表示，上半年已有超過四成營收來自AI基礎建設，全球CSP、資料中心、AI加速卡、光通訊及網路交換器客戶均已出貨，人形機器人也打進全球前幾大業者；同時，AI與工控DRAM供應仍吃緊，下半年至明年價格持續向上的趨勢已大致確立。

宜鼎27日舉辦業績發表會，簡川勝指出，AI發展核心涵蓋運算、儲存與記憶體，宜鼎是全球少數同時具備三者整合能力的業者。公司近年從工控持續向上升級至AI基礎建設，相關業務已成為營收快速成長的主要動能。

目前宜鼎AI客戶涵蓋全球CSP、資料中心、AI加速卡、光通訊及網路交換器業者，並已向全球前幾大人形機器人業者出貨，企業級Edge AI應用也持續貢獻營收。簡川勝表示，這些業務都已經實際交貨，且仍在持續成長。

針對今年毛利率明顯上升，簡川勝強調，宜鼎並非依靠大量低價庫存獲利，庫存增加主要跟隨營收成長。公司能夠維持毛利率，關鍵在於所處的AI、工控及高附加價值市場具備價格轉嫁能力，加上產品技術、軟體服務及整合能力獲得客戶認可。

記憶體後市方面，簡川勝直言，AI及工控DRAM仍然很缺，「價格只會抬頭，不會低頭」，下半年至明年持續上漲的方向已大致確定，超高容量SSD在AI資料中心的需求則已經開始放量，下半年及明年Storage、Memory預期穩定成長，系統產品成長動能將進一步加速。

簡川勝認為，Edge AI仍處於起步階段，未來需求將在工業、醫療、人形機器人、智慧製造及企業自建AI算力等場域遍地開花。相較於客戶數量集中的CSP及資料中心，Edge AI面對的企業及應用更廣，將成為下一階段的重要成長動能。

產能方面，宜鼎第三廠預計2028年完工，現有一、二廠產能及預留空間，足以支應三廠完成前的營收成長。公司未來三年也將快速擴充研發團隊；旗下安提今年營運呈倍數成長，IPO已進入規劃階段，確切時程將待規畫更明確後公布。

營收 DRAM 價格

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