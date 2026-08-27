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統新法說會／產線接近滿載、出貨交期拉長 後續仍有成長動能
濾光片大廠統新（6426）26日舉辦法說會，會中指出目前產能已接近滿載，從接單至出貨的交期明顯拉長。為滿足客戶需求，統新已著手規劃擴充產線，部分新產線將在明年第1季開始陸續到位，月產能將會持續提升。
法人指出，統新受惠於 AI 資料中心互連需求，營運成長動能轉強，第2季獲利率與 EPS 表現亮眼。短期營收成長可能會受到供給受限所影響，但隨著新產能逐漸到位，將有望隨著DWDM市場成長而成長。
此外，美國寬帶平等、存取與部署計畫各州都已提交最終提案，總預算達424.5億美元，隨著計劃開始啟動，將有望帶動統新營收成長。同時統新也積極布局生醫、太空及晶圓鍍膜等領域，法人看好整體營運發展正向。
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