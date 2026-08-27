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王道銀行法說會公布上半年營運表現 每股稅後盈餘0.54元
王道銀行今（27）日召開2026年度第二季法說會。2026年上半年合併淨收益為新台幣64.54億元，合併稅後淨利為新台幣26.69億元，個體淨收益為新台幣41.96億元，個體稅後淨利為新台幣16.26億元，每股稅後盈餘（EPS）為新台幣0.54元，較去年同期成長69%。
王道銀行合併總資產為新台幣7388億元，較2025年底成長5%；上半年合併淨收益較去年同期成長30%；合併稅後淨利較去年同期成長54%。在主要子公司中，中華票券2026年上半年稅後淨利為新台幣14.36億元，較去年同期成長49%；美國華信銀行2026年上半年稅後淨利為美元565萬元，較前一年同期減少5%。
在個體財報表現方面，王道銀行2026年上半年個體總資產為新台幣4455億元，較2025年底成長7%，淨收益新台幣41.96億元，較去年同期成長23.3%；個體稅後淨利為新台幣16.26億元，較去年同期成長59%，每股稅後盈餘（EPS）為新台幣0.54元，較去年同期成長69%。其中，若扣除轉投資收益，2026年上半年銀行本業淨收益為新台幣35.78億元，較去年同期成長14%，本業稅前淨利為新台幣11.84億元，較去年同期成長24%。
王道銀行總經理李芳遠表示，上半年獲利表現亮眼，每股稅後盈餘較去年同期成長69%，主要來自於銀行本業持續優化存款結構，帶動利息淨收益持續提升；此外，亦受惠於子公司中華票券因其資金成本下降與承銷業務成長所帶來的獲利貢獻，同時，轉投資租賃事業亦止跌回穩。
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