王道銀行法說會公布上半年營運表現 每股稅後盈餘0.54元

第一金控今日召開第二季法說會，對於青安3.0上路之後的申貸潮，第一銀行發言人蔡淑慧指出，從數字上可明顯看出，7月申請量比起4及5月受理400多戶，明顯較少僅有344戶，而8月份光是至21日止，受理件數已經403戶，估計截至8月底受理件數將直追1月的500多戶；而就金額觀察，8月21日的受理金額31億，已比7月的29億大為成長，而青安占房貸比重也由先前的33%、34%，增至37%。

2026-08-27 18:37