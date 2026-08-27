華南銀三大獲利支柱撐腰 第2季加碼台股、海外獲利增65%

華南銀行今年獲利三大支柱全面成長，前七月稅後純益達162億元、年增15%，每股純益（EPS）1.52元，創歷年同期新高。華南銀行總經理黃俊智27日在法說會表示，目前利息收入占整體獲利近五成、手續費收入近三成，投資收益占比則已超過兩成，其中財富管理、海外業務成為兩大成長引擎。

黃俊智表示，華南銀前七月稅後純益較去年同期增加21億元，年增15%，EPS達1.52元，創歷年同期新高。未來將持續強化利息、手續費及投資收益三大獲利支柱，延續近年獲利成長動能，並讓獲利結構更加健康。

第一大獲利支柱為利息收入，目前占整體獲利近五成。華南銀前七月生利資產年增6%，淨利差（NIM）較去年同期提升6個基本點（bps），帶動利息淨收益年增11%。截至7月底，國內外總放款餘額年增12%，其中外幣放款年增43%。

黃俊智表示，今年放款策略是「放款量不要成長太多」，希望善用放款這個「敲門磚」，進行全方位客戶需求經營。目前已成立企金及個金兩個全方位業務推展小組，從放款進一步延伸其他金融需求，並串聯集團產品，提高單一客戶貢獻及資本使用效率。

另，華南銀表示，下半年房貸仍將以首購、新青安及自住型客群為主要推展對象，同時拓展信貸及其他個人放款，逐步降低購屋房貸占個金放款比重、優化放款結構，預估年底房貸餘額將較去年底微幅成長。

第二大獲利支柱則是手續費收入，目前占整體獲利近三成。前七月手續費淨收益已突破百億元、年增26%，其中財富管理業務受惠基金、保險及外國債券等商品帶動，年增33%，成為手續費收入成長的主要來源。

黃俊智指出，華南銀近三、四年持續以客戶需求為業務出發點，並透過客群經營及數位經營擴大客戶貢獻。展望下半年，預估今年全年手續費淨收益仍可維持雙位數成長，財管商品將持續聚焦保險及投資兩大類。

高資產業務也維持高速成長，截至7月底，高資產客戶已超過3,200戶、年增130%，資產管理規模（AUM）逾2,600億元、年增110%。華南銀未來將以專家團隊為核心，結合外部專業顧問及集團子公司資源，持續拓展私人銀行及家族辦公室業務，透過差異化客群經營模式帶動業務成長。

第三大獲利支柱為投資收益，目前占整體獲利比重已超過兩成，前七投資收益較去年同期成長15%。華南銀表示，未來將從三方面強化投資收益，包括強化股票及債券操作；利用既有企業客戶基礎，擴大衍生性金融商品等業務；並優先布局收益較佳的公債、公司債及金融債，以及五年內固定利率票券，提升整體收益。

華南銀透露，第2季股票部位較第1季增加。但由於市場短線不確定性增加，使近期資產價格大幅震盪，後續將審慎評估進出場價位，適時來回操作，以提升整體預期報酬率。

除財管外，海外業務也成為華南銀另一大成長引擎。前七月OBU及海外分行、不含大陸分行獲利達29.27億元、年增65%，占銀行稅前純益比重達18.1%，其中OBU獲利更大增191%。

華南銀表示，今年前七月海外獲利大幅成長，主要受惠生利資產持續擴增，加上Fed先前降息帶動資金成本下降，海外分行及OBU固定收益有價證券淨收入增加，以及海外資產品質改善、提存下降等因素。