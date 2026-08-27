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亞力法說會／電力市場太旺！在手訂單130億元 半導體銷量首超台電

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

AI科技浪潮來襲，亞力半導體出貨訂單大爆發。亞力（1514）27日召開法說會，亞力表示，目前在手訂單達130億元，再創歷史新高，且由於市場需求龐大，正在洽談中的訂單已經超越在手訂單量，更值得一提的是，今年前七月半導體出貨訂單已年增90％，銷貨占比達45％，超越台電訂單。

亞力表示，AI科技如火如荼發展下，帶動半導體大量擴廠，更推升電力設備需求，現階段可以說是市場需求超旺，若以半導體訂單來看，光是國內晶圓大廠單一的出貨訂單，就已經超越台電的出貨訂單量，這在過去根本是不會發生的事。

觀察今年前七月訂單量，亞力表示，在出貨上，半導體銷貨訂單占比達45％，台電銷貨訂單占比30％。若以在手訂單來看，半導體訂單同樣超越台電，半導體占比達35％、台電占比30％、軌道訂單占比15％ AIDC機房訂單占比約5~10%。

產能上，亞力表示，目前產能均已滿載的狀態，由於半導體廠追單、新增訂單強勁，都一直加碼趕工中，而楊梅廠第三廠預計於明年完工，2028年量產，屆時產能可望再增加兩成。

針對半導體市場，亞力表示，公司為國內幾家著名半導體公司的供應鏈重要廠商，長期提供高、低壓配電盤及變壓器作為半導體建廠重要設備。近前隨著半導體廠在美國、新加坡、日本、德國等地的擴廠計劃，變壓器及配電盤也跟著銷往國外，使得外銷業績大幅成長。

另，軌道建設之商機亦是亞力強項之一，亞力今年初與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統(CTC)的建置」專案金額48.56億元，其中亞力負責全島電力監控系統(SCADA)及新舊CTC系統的切換，預計提供約14億元的產品與服務。

展望未來，亞力表示，AI是非常耗能的產業，其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，這些現象應會給重電業帶來另一波的商機。

電力 法說會 半導體

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