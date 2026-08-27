青安3.0現申貸潮 一銀8月受理件數占房貸比重增至37%

第一金控今日召開第二季法說會，對於青安3.0上路之後的申貸潮，第一銀行發言人蔡淑慧指出，從數字上可明顯看出，7月申請量比起4及5月受理400多戶，明顯較少僅有344戶，而8月份光是至21日止，受理件數已經403戶，估計截至8月底受理件數將直追1月的500多戶；而就金額觀察，8月21日的受理金額31億，已比7月的29億大為成長，而青安占房貸比重也由先前的33%、34%，增至37%。

至於整體房市景氣，蔡淑慧分析，應仍是「量縮價微跌」，雖然蛋白區價格鬆動，但建商會護價，例如送家電、裝潢來補救價格。她也指出，一銀沒有「四貸同堂」的案例。

第一金控總經理方螢基對於第一金的整併策略指出，不排除評估任何資產品質及公司治理良好的標的，不論公公或公民併都會評估，必備的前提包括了符合法規，符合長期經營策略、有綜效、助於提高獲利穩健性，及兼顧股東客戶員工的權益。

對於海外分行獲利，蔡淑慧指出，以香港分行最佳，香港上半年獲利2828萬，但年減9.3%，主要因為降息因素使獲利減少，第二名是布里斯本分行，獲利1083萬，年增1.2%，第三名為倫敦分行，獲利1054萬，年減23%。而放款業務的成長率，原則希望成長9%至10%，房貸成長率將以5%為目標。