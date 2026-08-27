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廣華財報／第2季虧損幅度收斂 海外高毛利產品撐住獲利基本盤

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

廣華-KY（1338）公布115年第2季財務報告。第2季合併營收達新台幣13.53億元，但在產品組合結構優化、生產效益精進下，營業毛利為新台幣2.98億元，年增27.85％，營業淨損為新台幣0.62億元；稅後淨損新台幣0.75億元；每股損失（EPS）新台幣0.93元，虧損幅度較去年同期大幅收斂。

累計115年上半年合併營收達新台幣25.08億元，營業淨損新台幣1.16億元；稅後淨損新台幣1.68億元；每股損失（EPS）為新台幣2.08元。儘管第2季仍受到中國大陸內需市場拉貨不足影響而呈現虧損，但受惠產品結構持續優化及海外高毛利訂單維持穩定，第2季虧損幅度較第1季小幅收斂。

廣華表示，第2季整體營運仍處於市場調整期，大陸市場受到新能源車補貼政策調整、價格競爭及產能過剩等因素影響，部分車廠排產及拉貨節奏仍較為波動，使公司產能稼動率承受壓力。不過，公司持續將資源聚焦於高附加價值產品及海外市場，其中海外高毛利產品供貨維持相對穩定，第2季海外市場的營收比重已較去年同期的42％增加至50％，加上獲利主軸的塗裝件及轉印件等高附加價值產品營收占比持續提升，目前合計已占整體營收超過七成，帶動整體產品組合持續改善。因此，即使在內需拉貨不足及稼動率偏低的環境下，上半年營業毛利率仍達23.45％，高毛利產品比重提升有效支撐整體獲利結構，也為後續營運回升奠定更有利的產品基礎；另一方面，受惠近期人民幣持續走強，廣華即使在短期虧損情況下，每股淨值仍回升至新台幣70元左右，整體財務結構維持穩健。

廣華 財報

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