台達化法說會／中國大陸低價競爭趨緩 下半年營運動能改善

台聚集團旗下台達化（1309）27日召開法人說明會。協理暨發言人黃俊豪指出，展望第3季，下游買氣剛需有望復甦，加上供料危機解除，開工率較第2季回升，預期下半年營運有望較上半年改善。

台達化27日舉行法人說明會，由總經理吳培基主持。台達化發言人黃俊豪表示，第3季在占比較高的ABS、GPS、EPS等「三S」產品部分，目前上半年暴漲的原料行情、及供應對於斷料的恐慌，已逐步消退；需求面來說，第3季下游家電及電子產業步入傳統旺季，剛需買氣有望提升。加上供料回復正常水準，預期開工率將較第2季回升，報價也呈現溫和復甦走勢。

此外，黃俊豪表示，占營收約5%的玻璃棉產品，為旗下一大高值化獲利動能。因由玻璃回收料再製而成，不受石化原料波動影響。展望下半年，因半導體建廠與高階機房需求增加，帶動急單成長；此外，政府持續推動減碳淨零建築與綠建材能效標示規範，台達化旗下兼具節能與高頻隔音的玻璃棉板，銷售呈剛性增長。目前每季量約在2,500噸-3,000噸，季末預計會超過3,000噸，預估增幅可望達10%。

台達化第2季稅後淨損2.57億元，每股淨損（EPS）0.65元；上半年稅後淨損4.69億元，EPS -1.18元。黃俊豪指出，上半年受中東地緣衝突、中國大陸低價競爭、原油價格波動影響，衝擊下游市場需求；加上原料短缺，第3季雖有訂單，但開工率無法提升，使銷售延滯，影響獲利表現。

不過，他也指出，由於中國大陸需求不振、廠商難以獲利，ABS、PS產品開工率都處於下降趨勢，預期第3季大陸開工率應維持在六成左右，向海外低價搶市的情況預估將減少。而台達化長年耕耘非中國大陸市場有成，目前ABS有88%銷往非大陸香港市場、GPS也高達95%。隨供料回穩，台達化開工率目前已在五成以上，第3季在印度等主要外銷市場市況回溫、中國大陸競爭壓力趨緩下，展望相對正向。