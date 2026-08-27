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宜鼎董座信心喊話 EPS穩健表現終會被市場看見

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
宜鼎董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影
宜鼎董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）27日參加櫃買中心業績發表會，面對投資人關切公司股價未能充分反映每股純益（EPS）表現，董事長簡川勝信心喊話表示，宜鼎持續努力創造企業價值與股東獲利，「大家的眼睛是雪亮的，相信市場會看見，股價也會被看見」。

宜鼎27日股價開高走揚，終場收在1,490元，上漲35元、漲幅2.41%。針對投資人提問，是否有特定因素導致市場對宜鼎信心不足，簡川勝指出，宜鼎成立21年來，獲利表現一直相當穩定，過去十年EPS均維持雙位數水準，展現公司長期經營實力與獲利韌性，他也盼投資人相信宜鼎，未來經營團隊仍將秉持相同初心與努力，持續為股東創造最佳利益。

簡川勝強調，經營團隊關注的重點，並不是股價「委屈不委屈」，而是如何把公司經營好，為股東爭取最高利益及獲利，同時清楚向資本市場傳達公司的核心價值，讓市場進一步認可宜鼎與經營團隊。

他進一步說，宜鼎一路走來專注本業，並持續累積工控市場競爭力，公司的經營成果最終仍要回到基本面檢驗，只要營運團隊持續交出穩健成績，市場自然能看見公司的長期價值，對宜鼎未來發展深具信心。

宜鼎董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影
宜鼎董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影

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