台聚、亞聚法說會LDPE市況展望佳 加速耕耘利基型市場

台聚（1304）集團旗下台聚、亞聚（1308）27日召開法人說明會，台聚副總經理暨發言人吳銘宗表示，針對主要產品第3季、下半年市況，PE類產品因中東貨源供應仍緊，價格反彈幅度優於EVA，利差相對有支撐，加上亞聚致力開拓差異化產品、優化產品組合，前景相對正向；EVA則因原料成本高漲、下游需求未復甦，獲利可能不如去年同期。

台聚、亞聚27日召開法說會，由總經理吳培基主持。展望第3季營運，亞聚業務處處長暨發言人黃克名表示，下半年在光伏用EVA市場部分，客戶普遍認為最差情況已過，8月需求已稍見好轉；發泡應用則因歐美通膨導致消費降級，加上鞋材品牌增加強化競爭，鞋業需求較預期清淡。但熱熔膠級EVA競爭相對較小，且產品小量多樣，台聚持續投入市場開發。

不過，LDPE則因中東貨源供應仍緊，價格反彈幅度大於EVA，台聚將穩固內銷市場，積極拓展外銷市場，提高開工率。

黃克名也說，亞聚從去年起持續改善產品組合，並增加塗覆級LDPE銷售比重，今年已有斬獲。未來將持續鞏固國內市場，並耕耘中國大陸、東南亞塗覆級產品市場。

台聚第2季稅後淨損1.78億元，每股淨損（EPS）0.17元，相較去年同期EPS -0.81元，虧損幅度大幅收斂；上半年稅後淨損6.18億元，EPS -0.58億元，相較去年上半年EPS -1.4元，虧損情況同樣顯著改善。吳銘宗表示，今年第2季是非常特殊的一季，從原料到產品價格一路大漲，台聚4、5月開始將成本反應至接單價格，第2季整體呈現「量縮價揚」格局，接單、銷售及生產量減少，但獲利增加，PE、EVA兩大類主要產品，第2季獲利均翻正。但他也強調，戰爭導致通膨，第3季下游需求前景不明朗，相關影響可能持續到年底。

亞聚第2季稅後純益0.29億元，EPS 0.05，較上季、去年同期轉盈。上半年稅後淨損0.9億元，EPS -0.15元，虧損情況也較去年上半年大幅改善。黃克名表示，上半年利差轉佳，加上持續拓展外銷LDPE市場，上半年銷售量達27,000多噸，寫近七年新高。亞聚LDPE產品主攻差異化、客製化產品市場，應用包含半導體包裝、low gel保護膜、醫材、食品、電子、衛材包裝等。

此外，隨古雷虧損逐季沖減，台聚自第3季起已停止認列古雷投資虧損，預期將對下半年財務表現帶來較大助益。台聚上半年共認列古雷投資虧損約13億元，較去年同期已減少6億元。