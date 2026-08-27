華南金法說會／前7月賺206億元創高 總座：總股利可期待

AI需求持續暢旺，帶動台灣出口及經濟成長動能強勁，也推升金融業獲利表現。華南金控（2880）今年前7月稅後純益達206.52億元、年增38%，每股純益（EPS）1.48元，累計獲利及EPS雙創歷年同期新高。華南金總經理蕭玉美27日在法說會表示，對今年全年獲利抱持樂觀態度，可期待總股利金額也可以隨著全年獲利而提升、增加；華南金並看好下半年台灣經濟在AI熱潮挹注下仍有亮眼表現，預估中央銀行年底前將維持政策利率不變。

華南金今年上半年稅後純益173.64億元、年增58%，EPS 1.24元，金控及旗下銀行、證券、產險、創投等主要子公司獲利均創歷年同期新高。蕭玉美表示，今年上半年台灣受惠全球AI需求爆發，出口成長強勁，經濟成長率創近50年新高，金融產業則受惠股市交易熱絡，帶動財務操作及財富管理強勁成長，加上企業放款需求攀升、利差提升，推升獲利同步創高。

延續上半年成長動能，華南金前7月合併稅後純益進一步突破200億元、達206.52億元，較去年同期成長38%，EPS達1.48元。蕭玉美指出，主要子公司獲利表現亮眼，集團近年持續提升資本使用效率及調整獲利結構，對今年全年獲利表現抱持樂觀看法。

獲利創高也讓市場關注明年股利能否進一步提升。蕭玉美表示，隨著今年全年獲利成長，可以期待總股利金額也隨獲利提升而增加，未來股利搭配仍將以現金股利為主。華南金今年總股利配發率約76%，至於明年配發率，仍須考量子公司現金上繳、財務比率、股利配發穩定性、金控現金流量及子公司資本需求等因素，並兼顧股東期待及業務發展需求。

值得注意的是，華南金今年獲利結構也出現明顯變化。上半年主要獲利來源仍占73%，但非銀行子公司獲利占比已提高至27%，其中華南永昌證券獲利占集團比重達18%，成為集團第二大獲利引擎，呈現銀行與非銀行子公司「雙引擎」成長態勢。

其中，華南永昌證券2026年上半年稅後純益32.34億元，年成長413%，主要是受惠台股交易價量齊揚與市場多頭行情所推升；累計前七月稅後純益35.31億元，年成長285%，經紀業務成長175%、承銷收入成長719%、自營投資獲利成長258%、複委託交易量成長144%。

華南永昌證券表示，今年以來台股大漲、交易量創高，帶動經紀、自營及承銷業務獲利較去年同期大幅增加，其中經紀業務仍為公司主要獲利來源。截至7月底資本適足率約357%，今年已兩度發行無擔保次順位公司債，規模分別為21.5億元及13.5億元，合計35億元。為進一步強化資本結構及提升經營效益，華南永昌證券目前也正積極推動現金增資案，拚今年底前完成，至於增資金額尚未確定，待方案確定後將對外說明。

展望總體經濟，華南金指出，全球經濟受惠AI科技應用蓬勃發展，主要國家成長動能仍強勁，台灣今年下半年經濟在AI熱潮挹注下，預期仍將展現亮眼成績。不過後續仍須留意地緣政治、能源價格、全球供應鏈重組及關稅政策等變數，預估台灣下半年通膨約在2%左右震盪。

利率方面，華南金研判，美國就業市場仍有下行風險、薪資漲勢相對溫和，加上能源價格衝擊對通膨影響有限，預期聯準會（Fed）今年底前將維持政策利率不變；台灣方面，雖然AI相關產業景氣熱絡，但國內產業景氣仍呈分化，加上須留意輸入性通膨壓力，預估央行年底前同樣維持政策利率不變。