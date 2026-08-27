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南俊國際第2季是谷底 VR本月開始出貨帶動營運向上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

南俊國際（6584）27日參加櫃買中心業績發表會，財務長任忠仁表示，第2季是營運低點，下半年重返成長軌道，輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin伺服器滑軌8月開始出貨，ASIC伺服器滑軌9月出貨，隨著高單價的人工智慧（AI）產品出貨擴大，將帶動毛利率同步提升，並將帶動明年營運持續成長。

他說，先前輝達GB系列因新產品導入與認證進度落後同業，以及通用伺服器因零組件缺料，導致第2季出貨與市占率受限，但新世代Vera Rubin系列滑軌開發時程已全面跟上，預計於8月啟動少量出貨並在9月放量交付給一線雲端服務供應商（CSP），隨著高階AI伺服器滑軌出貨比重拉升，將進一步帶動平均銷售單價與毛利率向上成長。

他預估，Vera Rubin終端客戶的家數，將較輝達GB系列增加三到四家，同時，通用伺服器缺料狀況已經緩解，出貨量可望跟著提升。

他指出，輝達GB300滑軌報價區間約為60至70美元，新一代VR滑軌報價則落在70至80美元。相較於過去在GB系列開發速度落後同業，該公司在VR世代已建立30多種截面規格與豐富專利庫，大幅縮短客製化開發時程三至六個月，並在雲科三廠建立專線以加速量產節奏。

南俊國際今年上半年每股稅後純益（EPS）6.47元。上半年伺服器產品占整體營收比重達70%，其中純GB系列占營收約5%，若加計交換器等AI相關產品比重則落在15%至20%之間。

在產能方面，任忠仁指出，目前越南租賃廠有兩條Eagle Stream平台的產線維持滿載，Birch Stream平台產線持續進行自動化改善，預計第4季將再導入4U儲存機櫃與隱藏式滑軌專用線；自建的越南新廠正進行建照申請，預計於明年底完工，屆時整體產線規模將可擴充至20條。

他說，大客戶持續落實非台灣與非中國大陸產能政策，越南廠第2季占合併營收比重已達20%，第3季有望突破30%，憑藉當地材料成本比台灣便宜兩到三成，加上匯率優勢，有效支撐毛利率表現。

南俊過去在GB系列產品市占率未能進一步拉升，主要是NPI（新產品導入）速度落後同業，南俊目前一方面增加既有滑軌產品種類，讓客戶新規格可以直接套用或修改既有設計，另一方面持續增加功能設計及專利布局，可縮短開發時間，以迎頭趕上。

南俊國際 南俊 VR

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