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波若威獲利／自結7月淨利600萬元 EPS 0.06元
波若威（3163）27日達公布注意交易資訊標準，公布2026年7月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利600萬元，較去年同期減少81%，每股純益0.06元。2026年第2季歸屬母公司業主淨利8,800萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.93元。
法人指出，波若威今年營運將全面聚焦 OIN 產品線，主攻 AI 資料中心伺服器中 800G及 1.6T 以上光纖套件與高密度光纖配線盒。若客戶進度順利，第3季將小量生產，第4季可達月產量上千單位，明年第1季更預估將增加至月產量上萬單位。
為因應強勁需求，波若威今年資本支出預計將較去年增加，其中菲律賓廠產能預估增加 2-3 倍，以滿足 OIN產品今、明兩年的訂單。目前產能主要為今年啟動的 Scale-out 準備，而規模大 10 倍以上的 Scale-up 則預計於2028年發酵。
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